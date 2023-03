Eventi Roma – Al Teatro Italia ‘Il Balletto Arabesque’: da domani a Roma la grande danza bulgara (Di mercoledì 1 marzo 2023) domani, 2 marzo, alle ore 19.30 l’Istituto Bulgaro di Cultura porta a Roma al Teatro Italia (Via Bari, 18, ingresso gratuito) Arabesque Highlights, ovvero il meglio di Arabesque, la più prestigiosa compagnia di danza contemporanea in Bulgaria dal Dopoguerra ad oggi. In programma alcune fra le più celebri coreografie degli ultimi dieci anni ma anche l’emblematico Bolero di Ravel per la coreografia di Margarita Arnaudova o il recentissimo Mare crisium per la coreografia di Arshak Ghalumyan. Il programma Arabesque Highlights include frammenti di vari spettacoli firmati negli ultimi dieci anni. Si apre con Una goccia nell’oceano/A drop in the ocean, presentato per la prima volta nel 2014, su musica di Dobrinka Tabakova e coreografia di Anthony Middleton (Regno Unito) ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023), 2 marzo, alle ore 19.30 l’Istituto Bulgaro di Cultura porta aal(Via Bari, 18, ingresso gratuito) Arabesque Highlights, ovvero il meglio di Arabesque, la più prestigiosa compagnia dicontemporanea in Bulgaria dal Dopoguerra ad oggi. In programma alcune fra le più celebri coreografie degli ultimi dieci anni ma anche l’emblematico Bolero di Ravel per la coreografia di Margarita Arnaudova o il recentissimo Mare crisium per la coreografia di Arshak Ghalumyan. Il programma Arabesque Highlights include frammenti di vari spettacoli firmati negli ultimi dieci anni. Si apre con Una goccia nell’oceano/A drop in the ocean, presentato per la prima volta nel 2014, su musica di Dobrinka Tabakova e coreografia di Anthony Middleton (Regno Unito) ...

