EuroIndoor di Atletica | gli Azzurri in gara nella prima giornata

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Istanbul – Sarà unaricca d’azzurro agli Europei indoor di Istanbul. Sedici, in tutto, gli atleti italiani al viasessione inaugurale, tutti impegnati nei rispettivi primi turni di. Si comincia alle 17 italiane (le 19 in Turchia) con gli 800 metri maschili che vedono protagonisti Catalin Tecuceanu e Simone Barontini. Accedono alle semifinali i primi due classificati delle cinque batterie più i due migliori tempi. Alle 17.05 inizia la qualificazione del salto in alto con il bronzo mondiale Elena Vallorti. La cifra per il pass diretto alla finale è 1,94, oppure bisogna restare tra le prime otto, in base a questa progressione: 1,76-1,82-1,87-1,91-1,94. Poco dopo, alle 17.12, è il momento dell’ingresso in pedana per il trio di pesistiLeonardo Fabbri, ...