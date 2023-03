Espulsione Mourinho, la procura della Figc apre un’inchiesta per la lite con il quarto uomo – Il video del labiale (Di mercoledì 1 marzo 2023) «La procura Federale, a seguito delle dichiarazioni ai media di José Mourinho, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha portato all’Espulsione dell’allenatore della Roma nel corso della gara di ieri con la Cremonese». L’Ansa, citando fonti della procura, spiega che l’allenatore portoghese e il quarto uomo Marco Serra verrano preso ascoltati dopo lo scontro di ieri sera, martedì 28 febbraio, durante la partita Cremonese-Roma. All’inizio del secondo tempo, con la Roma sotto di un gol, Mourinho è stato espulso dall’arbitro Piccinini. Ai microfoni di Dazn però, al termine dell’incontro perso dalla sua squadra, l’allenatore giallorosso ha accusato Serra. «Bisogna capire se dal punto di vista legale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) «LaFederale, a seguito delle dichiarazioni ai media di José, ha apertosull’episodio che ha portato all’dell’allenatoreRoma nel corsogara di ieri con la Cremonese». L’Ansa, citando fonti, spiega che l’allenatore portoghese e ilMarco Serra verrano preso ascoltati dopo lo scontro di ieri sera, martedì 28 febbraio, durante la partita Cremonese-Roma. All’inizio del secondo tempo, con la Roma sotto di un gol,è stato espulso dall’arbitro Piccinini. Ai microfoni di Dazn però, al termine dell’incontro perso dalla sua squadra, l’allenatore giallorosso ha accusato Serra. «Bisogna capire se dal punto di vista legale ...

