Esce di casa e scompare: studentessa universitaria trovata morta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il cadavere di una donna è stato recuperato dai carabinieri , verso le 18, a Somma Vesuviana , in località Santa Maria a Castello. Secondo un primo accertamento si tratterebbe della ventiseienne ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il cadavere di una donna è stato recuperato dai carabinieri , verso le 18, a Somma Vesuviana , in località Santa Maria a Castello. Secondo un primo accertamento si tratterebbe della ventiseienne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @leggoit: Esce di casa e scompare: #studentessa universitaria trovata #morta - testwindyahooi1 : RT @alwaysgiugina: Se giovedì Edoardo esce,non finirà solo una storia d'amore (che sticazzi, è la loro vita) ma accadrà ben di peggio,per e… - leggoit : Esce di casa e scompare: #studentessa universitaria trovata #morta - caffellattecup : Così paura per se di andare a casa che voleva a tutti i costi prendersi la colpa per lasciare fuori la sua ragazza.… - daniela02374757 : RT @ShelbyGT500__: #gfvip7 #Micol Se esce tutto io me ne vado, #Tavassi e te' credo. La madre di Tavassi su IG sono mesi che staccano i mic… -