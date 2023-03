Enzo Jannacci, a 10 anni dalla morte spuntano due inediti del 1967: ritrovati e donati da un lettore alla rivista «Scarp de’ tenis» (Di mercoledì 1 marzo 2023) «Direttore sono un vostro lettore, ma sono anche un collezionista di musica e dischi. E di tutto quanto riguarda Enzo. Ho un regalo che voglio fare a Scarp de’ tenis. Posso venire a trovarla?». Inizia così la storia di un ritrovamento straordinario: l’apparizione fortuita e dal nulla di due brani inediti di Enzo Jannacci, poliedrico uomo di spettacolo e tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra. E a raccontarla è Stefano Lampertico, direttore di Scarp de’ tenis, sulle pagine del suo giornale di strada non profit. Fondata nel 1994 dal pubblicitario Pietro Greppi e ceduto a Caritas Ambrosiana nel 1996, la rivista è realizzata da giornalisti professionisti e venduta da persone senza dimora ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) «Direttore sono un vostro, ma sono anche un collezionista di musica e dischi. E di tutto quanto riguarda. Ho un regalo che voglio fare ade’. Posso venire a trovarla?». Inizia così la storia di un ritrovamento straordinario: l’apparizione fortuita e dal nulla di due branidi, poliedrico uomo di spettacolo e tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra. E a raccontarla è Stefano Lampertico, direttore dide’, sulle pagine del suo giornale di strada non profit. Fondata nel 1994 dal pubblicitario Pietro Greppi e ceduto a Caritas Ambrosiana nel 1996, laè realizzata da giornalisti professionisti e venduta da persone senza dimora ...

