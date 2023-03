Energia rinnovabile, nel decreto Pnrr autorizzazioni più rapide per far decollare le aste. Italia Solare: “Positivo ma non basta” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per gli impianti rinnovabili più potenti si seguirà un procedimento autorizzativo unico che dovrà concludersi entro 150 giorni e potrebbe dare un freno allo scaricabarile tra gli enti competenti al rilascio dell’Autorizzazione unica e della Valutazione di impatto ambientale. Si accorcia la distanza che impianti eolici e solari devono mantenere da beni di speciale interesse pubblico (che non è il semplice vincolo paesaggistico) per accedere alla Procedura abilitativa semplificata (Pas) di competenza del Comune. Per il fotovoltaico, poi, si amplia la lista di attività considerate di ‘manutenzione ordinaria’ e che, quindi, non necessitano di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, ma di una semplice comunicazione. E questo potrebbe cambiare l’esito delle aste che continuano ad andare a vuoto. Sono alcune delle novità del decreto legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per gli impianti rinnovabili più potenti si seguirà un procedimento autorizzativo unico che dovrà concludersi entro 150 giorni e potrebbe dare un freno allo scaricabarile tra gli enti competenti al rilascio dell’Autorizzazione unica e della Valutazione di impatto ambientale. Si accorcia la distanza che impianti eolici e solari devono mantenere da beni di speciale interesse pubblico (che non è il semplice vincolo paesaggistico) per accedere alla Procedura abilitativa semplificata (Pas) di competenza del Comune. Per il fotovoltaico, poi, si amplia la lista di attività considerate di ‘manutenzione ordinaria’ e che, quindi, non necessitano di permessi,o atti di assenso, ma di una semplice comunicazione. E questo potrebbe cambiare l’esito delleche continuano ad andare a vuoto. Sono alcune delle novità dellegge ...

