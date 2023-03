Encomio formale alla Polizia Locale di Cerveteri per la gestione dell’emergenza Covid

(Di mercoledì 1 marzo 2023)– La Giunta, ha approvato oggi la proposta di Riconoscimento al Merito per tutte le donne e gli uomini appartenenti al Corpo delladella Città diper l’impegno straordinario profuso nella prevenzione eepidemiologica. “Durante i mesi più duripandemica, gli agenti dellamunicipale di, hanno prestato, un servizio costante e professionale, a supporto della popolazione, anche di concerto con le altre Forze di, Protezione Civile ed Asl. In quelle terribili giornate, che resteranno per sempre impresse nella nostra memoria, sono state impiegate pattuglie con compiti distradale, ...

CERVETERI - La Giunta ha approvato oggi la proposta di Riconoscimento al Merito per tutte le donne e gli uomini appartenenti al Corpo della Pol ...CERVETERI - Un encomio alla Polizia locale di Cerveteri per la gestione dell'emergenza covid. A deciderlo è stata la giunta che ha approvato la proposta di riconoscimento al Merito per gli agenti dell ...