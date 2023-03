Emergenza Ucraina, in Polonia un nuovo inizio per 150 donne con il sostegno di Intesa Sanpaolo (Di mercoledì 1 marzo 2023) A un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina l'ong AVSI, con il suo partner storico AVSI Polska e grazie alla donazione del Gruppo bancario, ha formato e inserito stabilmente nel mercato del lavoro polacco 150 donne ucraine Milano, 1 marzo 2023 - Integrazione, formazione ed empowerment femminile, questi i tre pilastri del progetto “Inclusione lavorativa per rifugiati ucraini in Polonia” avviato dall'ong AVSI, con il partner storico AVSI Polska e il sostegno di Intesa Sanpaolo, ad agosto 2022 in risposta all'onda di migranti arrivata nel paese polacco a causa della guerra in Ucraina. Un progetto innovativo che ha saputo unire la formazione linguistica, corsi di soft skill, la formazione tecnica, l'assistenza psicologica e legale fino all'inserimento lavorativo. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) A un anno dallo scoppio della guerra inl'ong AVSI, con il suo partner storico AVSI Polska e grazie alla donazione del Gruppo bancario, ha formato e inserito stabilmente nel mercato del lavoro polacco 150ucraine Milano, 1 marzo 2023 - Integrazione, formazione ed empowerment femminile, questi i tre pilastri del progetto “Inclusione lavorativa per rifugiati ucraini in” avviato dall'ong AVSI, con il partner storico AVSI Polska e ildi, ad agosto 2022 in risposta all'onda di migranti arrivata nel paese polacco a causa della guerra in. Un progetto innovativo che ha saputo unire la formazione linguistica, corsi di soft skill, la formazione tecnica, l'assistenza psicologica e legale fino all'inserimento lavorativo. Nel ...

