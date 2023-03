Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Mimi un rapporto anale mostrando piacere con un uomo che poi limoni. Ti abbandoni a vergognosi insulti a… - La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, Carlo Calenda: 'L'Italia non può accettare reticenze dal Vaticano' - leggoit : Emanuela Orlandi, l'ex capo dei pm Pignatone: «Non ho mai ostacolato le indagini sulla scomparsa» - fisco24_info : Pignatone: 'Non ho mai ostacolato le indagini su Emanuela Orlandi': L'ex procuratore di Roma spiega la sua posizion… - criticononsolo : @vitochiariello @VEParsi1 ma invece di guarda il mondo potrebbe dare risposte sulla emanuela orlandi molto più vici… -

Il casoresta ancora senza una risposta. L'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone è tornato sulla vicenda a distanza di anni dalla fine del suo incarico: 'Io non ho mai ostacolato in alcun ..."Io non ho mai ostacolato in alcun modo nessuna attività di indagine disposta dal dr. Capaldo o dalle altre colleghe. Non ho mai avocato il procedimento relativo alla scomparsa di. Dopo il mio arrivo da procuratore a Roma il dr. Capaldo ha continuato per oltre tre anni a dirigere le indagini sulla scomparsa della, sentendo personalmente testimoni e ...'Le Lega frena sulla costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di. Un comportamento incomprensibile, anche alla luce delle generiche motivazioni addotte dal sottosegretario Molteni per chiedere - e ottenere - il rinvio del voto in Aula a marzo. ...

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro racconta l'incontro tra Capaldo e il Vaticano: "C'è stata corruzione" La7

Il caso Emanuela Orlandi resta ancora senza una risposta. L'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone è tornato sulla vicenda a distanza di anni dalla fine del suo incarico: «Io ...L'ex capo dei pm di piazzale Clodio aggiunge che Capaldo "ha anche disposto e coordinato, intervenendo sul posto, le attività per la rimozione della salma di Enrico De Pedis dalla tomba nella Basilica ...