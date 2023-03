Elodie e la lite con la vicina: “Classista e sgradevole, l’avrei presa per il collo” | VIDEO (Di mercoledì 1 marzo 2023) Elodie e la lite con la vicina: “l’avrei presa per il collo” VIDEO Anche i personaggi famosi hanno problemi con i propri dirimpettai: è il caso della cantante Elodie, la quale, nel corso di un’intervista, ha raccontato una lite avuta con la vicina di casa. Ospite di Deejay Italia, il programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino in onda su Radio Deejay, la cantante, incalzata dai due presentatori, ha raccontato lo spiacevole episodio avuto con la vicina del piano di sopra. “Era un giorno di pioggia, saranno state le 8 del mattino – ha raccontato Elodie – Mi sveglio, salgo dalla vicina e le dico ‘Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i ... Leggi su tpi (Di mercoledì 1 marzo 2023)e lacon la: “per ilAnche i personaggi famosi hanno problemi con i propri dirimpettai: è il caso della cantante, la quale, nel corso di un’intervista, ha raccontato unaavuta con ladi casa. Ospite di Deejay Italia, il programma radiofonico condotto da Linus e Nicola Savino in onda su Radio Deejay, la cantante, incalzata dai due presentatori, ha raccontato lo spiacevole episodio avuto con ladel piano di sopra. “Era un giorno di pioggia, saranno state le 8 del mattino – ha raccontato– Mi sveglio, salgo dallae le dico ‘Signora buongiorno. Scusi, può almeno la mattina non mettere i ...

