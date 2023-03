Elmas | “Spalletti fondamentale | senza di lui non saremmo dove siamo” | poi svela l’obiettivo del Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il centrocampista del Napoli, Eljif, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della stagione che sta disputando la squadra partenopea. Ecco quanto evidenziato: È una stagione bellissima. Facciamo tutti bene come squadra, sono contento per i gol ma ci sono ancora tante partite e posso arrivare anche alla doppia cifra (ride, ndr). Canzone per Osimhen? Sì, la cantiamo quando segna, è bella per lui, ma anche per noi tutti e per i napoletani. Vittoria con l’Empoli nonostante l’espulsione? Ricordavamo ancora la rimonta da 2-0 a 2-3 dell’anno scorso, sapevamo delle difficoltà, ma eravamo pronti a tutto. È stata una buona prova anche in 10, giocando il nostro calcio. Abbiamo fatto di tutto per i tre punti. Il vantaggio in classifica è ampio, ma ci sono tante partite da giocare e dobbiamo pensare partita dopo partita, ...