Elmas | «Seguo Spalletti dai tempi della Roma»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il giocatore del Napoli, Eljif, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente radio ufficiale del club azzurro, per parlarestagione che sta vivendo agli ordini di Luciano. Di seguito le parole di: «Stiamo vivendo grandi momenti, spero di migliorare ancora il mio score di reti segnate. C’è tanto tempo a disposizione. Canzone per Osimhen? E’ molto bella, gliela cantiamo sempre negli spogliatoi ogni volta che segna. Lui si diverte. E’ molto bello questo motivo, per tutti i napoletani. Empoli-Napoli? Sapevamo come era andata l’anno scorso, allora abbiamo fatto di tutto per portare a casa il massimo risultato. 18 punti di vantaggio sulla seconda? Ci sono ancora tante partite da giocare, sogniamo una cosa bella, ma dobbiamo far si che accada alla fine. Sappiamo come funziona a ...