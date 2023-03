Elmas | “Pronti a tingerci i capelli d’azzurro in caso di Scudetto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiElijfha parlato alla radio ufficiale del Calcio Napoli. Questa è la sua miglior stagione con 6 reti in campionato: “Sì, bellissima, facciamo tutti bene come squadre, sono contento per i gol ma ci sono ancora tante partite e possiamo arrivare anche alla doppia cifra (ride, ndr)”. Ad Empoli è arrivata la 21esima vittoria in 24 giornate nonostante l’espulsione di Mario Rui: “Ricordavamo ancora il 2-3 dell’anno scorso, sapevamo delle difficoltà, ma eravamoa tutti. E’ stata una buona prova anche in 10, giocando il nostro calcio, abbiamo fatto tutto per i tre punti. Siamo forti, ma giochiamo come squadra, quando tutti hanno la stessa grinta, voglia, tutti corrono per la squadra allora anche in 10 o pure in 9 diventa più facile ed è incredibile” Ora c’è un distacco rassicurante per il Napoli: +18 sull’Inter ...