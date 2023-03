Elly Schlein su Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: “Le due voci più sgradevoli della tv” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Elly Schlein è stata eletta come nuova segretaria del Partito Democratico e solo per questo ha scritto la storia, dato che è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Una donna straniera, che ama un’altra donna e che ha solo 36 anni. Alla sua elezione a molti è andato il cervello in error 404. Ovviamente – com’era prevedibile – il suo nome è finito al centro del ciclone e nel corso di questi giorni i suoi profili social sono stati rivoltati come un calzino. Qualcuno è riuscito a risalire anche ad un suo tweet pubblicato il 19 febbraio del 2014 in cui commentava il Festival di Sanremo. Era l’anno di Controvento di Arisa, che vinse su Raphael Gualazzi e Renzo Rubino. A condurre c’erano Fabio Fazio con la sua immancabile spalla Luciana Littizzetto. E proprio sui due conduttori ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 marzo 2023)è stata eletta come nuova segretaria del Partito Democratico e solo per questo ha scritto la storia, dato che è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Una donna straniera, che ama un’altra donna e che ha solo 36 anni. Alla sua elezione a molti è andato il cervello in error 404. Ovviamente – com’era prevedibile – il suo nome è finito al centro del ciclone e nel corso di questi giorni i suoi profili social sono stati rivoltati come un calzino. Qualcuno è riuscito a risalire anche ad un suo tweet pubblicato il 19 febbraio del 2014 in cui commentava il Festival di Sanremo. Era l’anno di Controvento di Arisa, che vinse su Raphael Gualazzi e Renzo Rubino. A condurre c’eranocon la sua immancabile spalla. E proprio sui due conduttori ...

