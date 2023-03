Elly di traverso, a Renzi non resta che Calenda (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci ha messo un po’ ma alla fine è arrivato anche Matteo Renzi nel campo largo di quelli che immaginano la fine del mondo e l’invasione delle cavallette per l’elezione nel Pd di Elly Schlein come segretaria. Tramontato il sogno di rientrare nel Pd, l’ex premier Renzi vaneggia di un fantomatico centro oltre il 10% alle prossime Europee Poco male, verrebbe da dire, visto che lo strepitare di terzopolisti e della destra (curiosamente quasi identico nelle modalità, nelle illazioni e nelle corbellerie) non fa che convincere gli elettori di Schlein di avere fatto la cosa giusta, spaccando quella melassa di centro-centro-centro-centrosinistra in cui il centro pur elettoralmente irrilevante puntava all’erosione dei Dem. “La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd cambia la politica italiana. Voglio farle i complimenti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci ha messo un po’ ma alla fine è arrivato anche Matteonel campo largo di quelli che immaginano la fine del mondo e l’invasione delle cavallette per l’elezione nel Pd diSchlein come segretaria. Tramontato il sogno di rientrare nel Pd, l’ex premiervaneggia di un fantomatico centro oltre il 10% alle prossime Europee Poco male, verrebbe da dire, visto che lo strepitare di terzopolisti e della destra (curiosamente quasi identico nelle modalità, nelle illazioni e nelle corbellerie) non fa che convincere gli elettori di Schlein di avere fatto la cosa giusta, spaccando quella melassa di centro-centro-centro-centrosinistra in cui il centro pur elettoralmente irrilevante puntava all’erosione dei Dem. “La vittoria diSchlein alle primarie del Pd cambia la politica italiana. Voglio farle i complimenti ...

