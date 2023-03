Ellen Pompeo ha lasciato Grey’s Anatomy: ecco le sue parole (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo le indiscrezioni e le supposizioni degli ultimi anni, alla fine è accaduto veramente: Ellen Pompeo ha lasciato Grey’s Anatomy. Verosimilmente, l’attrice non vestirà, dunque, più i panni di Meredith Grey, personaggio che l’ha resa celebre e protagonista principale della popolarissima e amata serie televisiva giunta alla sua diciannovesima stagione. L’ultimo saluto è stato affidato alla stessa dottoressa Meredith Grey che lo scorso 23 febbraio, nell’ultimo episodio andato in onda, si è congedata dallo show e dal Seattle Grace Hospital per permettere alla figlia di proseguire gli studi in una scuola per eccEllenze in quel di Boston. Dietro l’addio di Ellen Pompeo, già annunciato ad agosto da Variety e da un toccante post affidato ai social dalla ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo le indiscrezioni e le supposizioni degli ultimi anni, alla fine è accaduto veramente:ha. Verosimilmente, l’attrice non vestirà, dunque, più i panni di Meredith Grey, personaggio che l’ha resa celebre e protagonista principale della popolarissima e amata serie televisiva giunta alla sua diciannovesima stagione. L’ultimo saluto è stato affidato alla stessa dottoressa Meredith Grey che lo scorso 23 febbraio, nell’ultimo episodio andato in onda, si è congedata dallo show e dal Seattle Grace Hospital per permettere alla figlia di proseguire gli studi in una scuola per eccze in quel di Boston. Dietro l’addio di, già annunciato ad agosto da Variety e da un toccante post affidato ai social dalla ...

