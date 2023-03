Elisabetta Canalis | dopo l’addio a Bryan Perri ha ritrovato l’amore con un campione di kickboxing?

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Aria di crisi trae il marito, Brian? Da alcune settimane si rincorrono alcuni rumor che vedono la showgirl italiana sempre più distante dal marito, il chirurgo plastico Brian. In edicola oggi, il settimanale Chi ha paparazzatoin Italia, in compagnia di Georgian Cimpeanu,diaver partecipato ad un evento, lasi è recata dallo sportivo che si stava allenando in palestra. I due sono poi usciti insieme dalla struttura e si sono divisi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha però notato che in seguitoè entrata in un appartamento, subito raggiunta da Georgian. I due hanno poi cenato in un ristorante milanese. Come riporta Chi, ...