Elezioni Nigeria: vince Bola Tinubu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alle Elezioni in Nigeria vince il candidato del partito al governo Bola Tinubu. L'opposizione grida ai brogli e chiede di annullare la vittoria di Tinubu. Bola Tinubu vince le Elezioni in Nigeria La commissione elettorale ha dichiarato il candidato del partito del governo All Progressives Congress (APC), Bola Tinubu, vincitore delle Elezioni presidenziali in Nigeria.

Nigeria: Bola Tinubu proclamato vincitore delle elezioni presidenziali Bola Ahmed Tinubu, candidato del Congresso di tutti i progressisti di Buhari, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali che si sono tenute sabato in Nigeria. Tinubu succederà al presidente uscente Muhammadu Buhari, che ha già completato i due mandati previsti dalla Costituzione. Il candidato del partito al governo in Nigeria, Bola Tinubu, ha vinto le elezioni presidenziali nel paese più popoloso dell'Africa, secondo i risultati ufficiali diffusi dalla Commissione elettorale nazionale (Inec). Bola Tinubu è stato dichiarato vincitore delle elezioni in Nigeria Ma il risultato è stato contestato dagli altri due candidati principali, che chiedono di ripetere il voto. Tinubu del Congresso di tutti i progressisti (Apc) ha ottenuto 8,8 milioni di voti superando Atiku Abubakar del Partito democratico popolare (6,9 milioni di voti) e Peter Obi del Partito laburista (6 milioni).