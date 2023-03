Elezioni Comunali, la maggioranza tenta un blitz sui ballottaggi. E’ scontro (Di mercoledì 1 marzo 2023) In Senato la maggioranza ha tentato un blitz, poi fallito, su uno dei temi sensibili per la politica: le Elezioni. Prima in commissione Affari costituzionali e poi in Aula è arrivato un emendamento Fdi, Fi e Lega che, di fatto, cancellava i ballottaggi per l'elezione dei sindaci nei Comuni sopra i 15mila abitanti. Un "colpo di mano" secondo le opposizioni che hanno immediatamente protestato compatte, pronte a far convocare la Giunta del regolamento. Pd, M5S, Az-Iv e Avs hanno sottolineato infatti l'aggravante: il tentativo di inserire una modifica in un ddl su cui c'era stata la condivisione di tutte le forze politiche a favore della procedura d'urgenza, con un esame sprint, avviato solo ieri in Commissione, per un via libera già oggi in Aula."Siamo indignati per il modo di agire di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 1 marzo 2023) In Senato lahato un, poi fallito, su uno dei temi sensibili per la politica: le. Prima in commissione Affari costituzionali e poi in Aula è arrivato un emendamento Fdi, Fi e Lega che, di fatto, cancellava iper l'elezione dei sindaci nei Comuni sopra i 15mila abitanti. Un "colpo di mano" secondo le opposizioni che hanno immediatamente protestato compatte, pronte a far convocare la Giunta del regolamento. Pd, M5S, Az-Iv e Avs hanno sottolineato infatti l'aggravante: iltivo di inserire una modifica in un ddl su cui c'era stata la condivisione di tutte le forze politiche a favore della procedura d'urgenza, con un esame sprint, avviato solo ieri in Commissione, per un via libera già oggi in Aula."Siamo indignati per il modo di agire di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il #Senato approva all'unanimità il disegno di legge sul computo dei votanti per la validità delle elezioni comunal… - Agenzia_Ansa : Opposizioni in rivolta al Senato contro l'emendamento della maggioranza al disegno di legge sul computo dei votanti… - PPutinTTrump : Il #Senato approva all'unanimità il disegno di legge sul computo dei votanti per la validità delle elezioni comunal… - PPutinTTrump : @Stelio_Bonsegna NON RESCO A SBAGLIARE Il #Senato approva all'unanimità il disegno di legge sul compito dei votant… - LuisaRagni : RT @ultimora_pol: Il #Senato approva all'unanimità il disegno di legge sul computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali sott… -