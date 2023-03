Eleonora Cecere non ci sta | “In tv ormai vanno persone senza talento e i veri artisti vengono lasciati a casa”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Chioma folta di riccioli d'oro. Un sorriso contagioso. Sono trascorsi ben ventisette anni da quando si sono spenti i riflettori di Non è la Rai – la trasmissione di Gianni Boncompagni che, negli anni '90, era un vero e proprio cult – ma il pubblico non ha mai dimenticato la biondissima, una delle ragazze più amate del programma, al quale ha partecipato insieme alla cugina Claudia Gerini. Oggi,ha 44 anni e lavora come vigilante comparto sicurezza in una Asl nella capitale. Dopo un'intera esistenza dedicata alla tv e al teatro, l'artista romana – che ha studiato tanto, facendo enormi sacrifici per assecondare la sua passione e il suoper il mondo dello spettacolo – è stata messa nel dimenticatoio. “Ho studiato e fatto enormi sacrifici, eppure mi vedo sempre superare da pseudo ...