(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il dato emerge da una ricerca effettuata daare.it su un campione di oltre 3 mila utenti dopo il via libera della Commissione UE alla cosidetta direttiva sulle case green, che indica dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pandemicaid_net : RT @ideascuola: Lanciato il progetto MISSION: IAQ Aule scolastiche Obiettivo: implementare misure di miglioramento dell'IAQ + riduzione ri… - Stef2021rm : RT @ideascuola: Lanciato il progetto MISSION: IAQ Aule scolastiche Obiettivo: implementare misure di miglioramento dell'IAQ + riduzione ri… - Rei_innova : ??08/03/23 - h11.00 - ONLINE Presentazione di 4 nuovi bandi per le imprese: 1- Internazionalizzazione 2- Digitalizz… - PureStorageIT : L’introduzione del nuovo #SLA rappresenta la prima e unica garanzia di efficienza #energetica sul mercato dello sto… - armel60 : RT @UniCredit_IT: ? online il 2o episodio della serie #GreenProgram, iniziativa speciale di #UniCreditStartLab dedicata a startup e scaleup… -

- La casa di proprietà nel nostro Paese è un valore assoluto, oltre che bene rifugio e tra le prime forme di investimento. Ma quando si parla didegli immobili risulta che oltre la metà degli italiani non conosce la classedella propria casa. Un dato che fa riflettere specie da quando le questioni dell'impatto ......e adottare un paradigma di sviluppo in cui decarbonizzazione ednell'uso delle risorse e nei processi produttivi, rinforzandosi a vicenda, rendano possibile una transizione...... consentono un'analisi dello stato di salute eddelle infrastrutture affidabile e ... è importante e un grande piano europeo per la neutralità e l'indipendenzadeve essere ...

Efficienza energetica immobili: quanto ne sanno gli italiani Tiscali Notizie

Il futuro delle città sarà caratterizzato da una maggiore connessione tra le persone, le infrastrutture e le tecnologie. Le città diventeranno più intelligenti, con una maggiore integrazione di tecnol ...LG si appresta a lanciare sul mercato italiano la sua nuova gamma di TV OLED 4K, divisa come quest'anno nelle serie B3, C3 e G3: ecco cosa cambia.