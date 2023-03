“Edoardo voleva solo una cosa”. GF Vip 7, Giaele lo confessa ad Antonella. “Chiuso per sempre” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aria tesa al GF Vip 7, nelle ore scorse nuovo confronto tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi: si parla, ancora una volta, di Edoardo Donnamaria. Dopo la confessione di Edoardo lunedì scorso (ha confessato in diretta di aver palpato il seno di Nicole Murgia nel van) i commenti contro di lui sono fioccati: “Antonella se non torni più con Edoardo sei una donna con la D MAIUSCOLA perché se la Murgia non fosse uscita avrebbero continuato il teatrino porno. Brava Antonella Continua da sola verso la vittoria perché loro hanno bisogno di te altrimenti da soli valgono zero spaccato!”. Scrive un’utente. E ancora: “Quante cazzate, se Edoardo era davvero innamorato non permetteva a nessuno di parlare male di lei, Edoardo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Aria tesa al GF Vip 7, nelle ore scorse nuovo confronto traDe Donà eFiordelisi: si parla, ancora una volta, diDonnamaria. Dopo la confessione dilunedì scorso (hato in diretta di aver palpato il seno di Nicole Murgia nel van) i commenti contro di lui sono fioccati: “se non torni più consei una donna con la D MAIUSCOLA perché se la Murgia non fosse uscita avrebbero continuato il teatrino porno. BravaContinua da sola verso la vittoria perché loro hanno bisogno di te altrimenti da soli valgono zero spaccato!”. Scrive un’utente. E ancora: “Quante cazzate, seera davvero innamorato non permetteva a nessuno di parlare male di lei,...

