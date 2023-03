Edoardo Tavassi fa piangere Davide Donadei al GF Vip | le accuse

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023)discute cone lo accusa: lui reagisce piangendo. Cosa è successo al Grande Fratello Vip La tensione in casa al Gf Vip è alle stelle. Il loft di Cinecittà è diviso in due gruppi dalla questione dei Donnalisi, c’è chi sostiene Antonella Fiordelisi e chi invece supportaDonnamaria. A prendere le difese di Antonella c’è ancheche ha criticato il comportamento di Donnamaria nei confronti dell’amica Antonella. Ma a intromettersi nella discussione è subentrato ancheche sostiene l’amico Donnamaria, criticandoaspramente. In particolareha tirato in ballo il tweet di Chiara Rabbi contro l’ex ...