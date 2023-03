Edoardo Donnamaria senza freni: “Un errore mettermi con Antonella, p*****a” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Al Grande Fratello Vip 7 non si parla d’altro che dei Donnalisi. Sono ormai mesi e mesi che assistiamo ai continui tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Certo è che ultimamente i due concorrenti sono sempre più lontani. Nelle ultime ore, proprio il volto noto di Forum sembra aver fatto delle considerazioni sulla sua relazione con l’influencer. E non ha avuto affatto delle belle parole per Antonella. Scopriamo che cosa ha detto. Nessun vippone si sarebbe messo con Antonella? Edoardo: “Ho fatto un errore” Alcuni vipponi si trovavano nella zona cucina quando Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi hanno iniziato a parlare di Antonella Fiordelisi. Donnamaria ha ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Al Grande Fratello Vip 7 non si parla d’altro che dei Donnalisi. Sono ormai mesi e mesi che assistiamo ai continui tira e molla traFiordelisi ed. Certo è che ultimamente i due concorrenti sono sempre più lontani. Nelle ultime ore, proprio il volto noto di Forum sembra aver fatto delle considerazioni sulla sua relazione con l’influencer. E non ha avuto affatto delle belle parole per. Scopriamo che cosa ha detto. Nessun vippone si sarebbe messo con: “Ho fatto un” Alcuni vipponi si trovavano nella zona cucina quandoedTavassi hanno iniziato a parlare diFiordelisi.ha ...

