Edoardo Donnamaria fa nuove pesanti insinuazioni su Daniele Dal Moro (Di mercoledì 1 marzo 2023) In queste ore, Edoardo Donnamaria si è sfogato con alcune compagne d'avventura parlando male di Daniele Dal Moro. Il volto di Forum non apprezza dei comportamenti che il coinquilino del Grande Fratello Vip ha assunto. A tal riguardo, Edoardo ha tirato in ballo anche l'intesa che si era creata con Wilma Goich. Ecco cosa ha detto. Le accuse di Edoardo contro Daniele Dal Moro e Wilma Goich Edoardo Donnamaria ha speso parole al vetriolo contro Daniele Dal Moro. Parlando con Oriana Marzoli e Giaele De Donà, infatti, il ragazzo ha accusato Daniele essere una persona finta e di agire spinto solamente dalla voglia di apparire buono agli occhi del pubblico. A tal riguardo, ha ...

