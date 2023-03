Ed Sheeran | il dolore più grande | “Mia moglie ha scoperto di avere un tumore in gravidanza”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Edha annunciato, attraverso un post pubblicato sui suoi social, l’uscita del suo nuovo album, Subtract, e ha raccontato la dolorosa storia che ha portato alla sua stesura. Il disco, che uscirà a maggio, è frutto di un lungo lavoro di introspezione, e un racconto degli eventi drammatici che hanno colpito l’artista nell’ultimo anno, come la scoperta della malattia della, durante l’ultima. Unimmenso, come la perdita del suo migliore amico, che ha sprigionato la forza di scrivere le canzoni che ascolteremo a breve. Ed: “Miaha un, l’hain” Un annuncio che ha lasciato tutti i suoi fan senza parole: Ed, attraverso un lungo post sui social, ...

Ed Sheeran pubblicherà il suo nuovo album '-' (Subtract), l'ultimo nella sua era decennale di album matematici, scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza. "Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l'album acustico perfetto - ha raccontato Ed Sheeran.

Ed Sheeran rivela: «A mia moglie è stato diagnosticato un tumore mentre era incinta» Corriere della Sera

"-" ("Subtract", sottrazione) è il nuovo album di Ed Sheeran in cui il cantante racconta i momenti più tristi della sua vita: il tumore della moglie, la morte dell'amico, le battaglie in tribunale. Le 14 tracce che compongono il disco usciranno il prossimo 5 maggio. E' un ritorno alle radici cantautorali dell'artista che ha scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza.