Ed Sheeran, da «una spirale di paura e ansia» il nuovo album ‘-’ (Subtract) (Di mercoledì 1 marzo 2023) La serie matematica nella discografia di Ed Sheeran si avvia a concludersi con l’ultimo, attesissimo, capitolo. Esce infatti il 5 maggio ‘-’ (Subtract), progetto in cui l’artista promette di tornare alle radici cantautorali. Scritto in un momento di dolore personale e di speranza, il disco mette a nudo Sheeran che si presenta vulnerabile e onesto. ‘-’ (Subtract) mostra, infatti, una scrittura più profonda, grazie anche alla collaborazione con Aaron Dessner (The National). Insieme, hanno iniziato a creare l’album nel febbraio 2022, scrivendo oltre trenta canzoni in un mese in studio. Sono quattordici le tracce che compongono l’album, legate insieme da una produzione squisita sia per i brani acustici sia per quelli più orchestrati. Il disco realizza, così, il desiderio lungamente ... Leggi su funweek (Di mercoledì 1 marzo 2023) La serie matematica nella discografia di Edsi avvia a concludersi con l’ultimo, attesissimo, capitolo. Esce infatti il 5 maggio ‘-’ (), progetto in cui l’artista promette di tornare alle radici cantautorali. Scritto in un momento di dolore personale e di speranza, il disco mette a nudoche si presenta vulnerabile e onesto. ‘-’ () mostra, infatti, una scrittura più profonda, grazie anche alla collaborazione con Aaron Dessner (The National). Insieme, hanno iniziato a creare l’nel febbraio 2022, scrivendo oltre trenta canzoni in un mese in studio. Sono quattordici le tracce che compongono l’, legate insieme da una produzione squisita sia per i brani acustici sia per quelli più orchestrati. Il disco realizza, così, il desiderio lungamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jungkookieloveu : Ed Sheeran che chiama una canzone del suo nuovo album 'LIFE GOES ON' - tomlinsonxstar : Uffa io voglio andare da ed sheeran almeno una volta?? - Carmelita__165 : RT @sempreultimi: Gli importa così tanto che il suo nuovo album è primo in classifica,collaborazione con Ed Sheeran e poi la canzone è pure… - Beatricehishere : Afire Love di Ed Sheeran è una voragine al cuore - _blubluu_ : comunque la playlist di ed sheeran è una cattiveria -