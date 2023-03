Ed Sheeran annuncia il nuovo album - Subtract | esorcismo alla depressione | E' figlio di un anno di lutti e paure

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... team_world : Ed Sheeran annuncia nuovi concerti in UK e Europa: sul palco le sue più grandi hit e il nuovo singolo ?? - exclumag2014 : @edsheeran annuncia il nuovo album e le date europee! - BitsRebel : ED SHEERAN: annuncia il nuovo album “-” in uscita il 5 maggio - nadi1913 : RT @team_world: Ed Sheeran annuncia nuovi concerti in UK e Europa: sul palco le sue più grandi hit e il nuovo singolo ?? - infoitcultura : Ed Sheeran annuncia il nuovo album '-' (Subtract) - Foto -

Leggi Anche Ede Ultimo per la prima volta insieme Leggi Anche Edè diventato di nuovo papà: secondo bebè, a sorpresa, con la moglie Cherry Un anno di lutti e paure Nel 2022 è ...Edil nuovo album " - " (Subtract) , in uscita il 5 maggio 2023 , e mette a nudo la sua anima condividendo una toccante lettera, scritta a mano, in cui racchiude un racconto intimo, vero ..."Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l'album acustico perfetto - ha raccontato- , scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che ...

Ed Sheeran annuncia il nuovo album "-" (Subtract) - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ed Sheeran ha annunciato l'arrivo del suo nuovo album "-" (Subtract) il 5 maggio. Un disco che ritorna alle origini cantautoriale e che è stata un'ancora di salvezza in un periodo nero a livello priva ...Guè è tornato, sembra per restare: a due anni dal suo ultimo progetto è uscito infatti Madreperla, il nuovo album ricco di featuring e singoli diventati già hit, come Mollami parte 2. Per l'occasione, ...