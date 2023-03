Ed Sheeran annuncia il disco “-” (Subtract) e le date europee del 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ed Sheeran annuncia il disco “-” (Subtract) con la tracklist e la data di uscita, e i live europei del 2023 Ed Sheeran pubblicherà il suo nuovo album “- ” (Subtract) – l’ultimo nella sua era decennale di album matematici – il 5 maggio 2023. Un album che ritorna alle radici cantautorali di Ed e che è stato scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza, “-” (Subtract) presenta una delle più grandi star del pianeta nella sua forma più vulnerabile e onesta. Ed ha affermato: “Ho lavorato a Subtract per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 1 marzo 2023) Edil“-” () con la tracklist e la data di uscita, e i live europei delEdpubblicherà il suo nuovo album “- ” () – l’ultimo nella sua era decennale di album matematici – il 5 maggio. Un album che ritorna alle radici cantautorali di Ed e che è stato scritto in un contesto di dolore personale ma anche di grande speranza, “-” () presenta una delle più grandi star del pianeta nella sua forma più vulnerabile e onesta. Ed ha affermato: “Ho lavorato aper un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie ...

