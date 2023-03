Ed Sheeran, a sua moglie diagnosticato un tumore in gravidanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ed Sheeran si è lanciato in una confessione a fiume dove ha raccontato tante avversità affrontate nel 2022. Tra queste il cantante non poteva non parlare del tumore che è stato diagnosticato a sua moglie Cherry Seaborn durante la gravidanza che ha portato alla nascita della seconda figlia Jupiter Seaborn. L’artista britannico, in occasione del lancio del nuovo album “Substract”, ha svelato: “Nel giro di un mese mia moglie incinta si è sentita dire che aveva un tumore, senza possibilità di cura fino alla fine della gravidanza. Il mio migliore amico Jamal, che per me era come un fratello, è morto improvvisamente. E mi sono trovato in tribunale a difendere la mia integrità e carriera da cantautore. Mi sono trovato in una spirale di ansia, depressione e ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Edsi è lanciato in una confessione a fiume dove ha raccontato tante avversità affrontate nel 2022. Tra queste il cantante non poteva non parlare delche è statoa suaCherry Seaborn durante lache ha portato alla nascita della seconda figlia Jupiter Seaborn. L’artista britannico, in occasione del lancio del nuovo album “Substract”, ha svelato: “Nel giro di un mese miaincinta si è sentita dire che aveva un, senza possibilità di cura fino alla fine della. Il mio migliore amico Jamal, che per me era come un fratello, è morto improvvisamente. E mi sono trovato in tribunale a difendere la mia integrità e carriera da cantautore. Mi sono trovato in una spirale di ansia, depressione e ...

