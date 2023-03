Ecco perchè è stato tagliato Belve (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giletti e Fagnani (Us) Francesca Fagnani tagliata? Ha fatto discutere ieri la mancata messa in onda, malgrado l’annuncio della conduttrice, di Belve After, il segmento finale di Belve che prevedeva i fuori onda delle interviste e l’intervento delle comiche etero basiche. Di seguito la precisazione della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai: “In riferimento alla mancata messa in onda di “Belve After”, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. “Belve After” sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giletti e Fagnani (Us) Francesca Fagnani tagliata? Ha fatto discutere ieri la mancata messa in onda, malgrado l’annuncio della conduttrice, diAfter, il segmento finale diche prevedeva i fuori onda delle interviste e l’intervento delle comiche etero basiche. Di seguito la precisazione della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai: “In riferimento alla mancata messa in onda di “After”, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. “After” sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in ...

