ECA | Van Der Sar | «Lavoriamo per rendere il calcio di tutti e non di pochi»

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le parole del vice Chairman dell’ECA, Van Der Sar: «É sempre stato un percorso per allargare la partecipazione dei club» Edwin van der Sar, direttore generale dell’Ajax e vice Chariman dell’ECA, ha parlato ai giornalisti a margini dell’incontro dell’ECA di oggi a Milano. Di seguito le sue parole. INCONTRO – «È sempre bello rivedersi di persona dopo anni di videoconferenza, oggi si è parlato di diverse argomenti, del rapporto con la UEFA e di quello da migliorare con la FIFA. Sono cose importanti per i club nel prossimo ciclo» ALLARGAMENTO ECA – «Quello che è iniziato da anni è sempre stato un percorso per allargare la partecipazione dei club, penso a Paesi come Svizzera, Portogallo e via dicendo. È sempre una cosa positiva aumentare la partecipazione, e questo comprende anche ilfemminile: l’obiettivo è alzare il livello del gioco. Stiamo vedendo una ...

