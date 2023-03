È morto Just Fontaine, storico bomber francese (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il mondo del calcio piange Just Fontaine. Lo storico bomber della nazionale francese è morto oggi, all’età di 89 anni. Nato e cresciuto in Marocco, divenne un simbolo del calcio transalpino, con le maglie del Nizza, dello Stade Reims e della nazionale. Ancora oggi è il detentore assoluto del maggior numero di gol in una singola edizione di un Mondiale: ben 13, in appena sei partite, a Svezia 1958. Impressionante anche lo ‘score’ complessivo con la nazionale francese: ben 30 gol in 21 partite. Dopo il ritiro, ad appena 29 anni per problemi fisici nel 1962, Just Fontaine fu anche allenatore della nazionale francese, del Paris Saint-Germain, del Tolosa e della nazionale marocchina. Era stato anche il fondatore e il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il mondo del calcio piange. Lodella nazionaleoggi, all’età di 89 anni. Nato e cresciuto in Marocco, divenne un simbolo del calcio transalpino, con le maglie del Nizza, dello Stade Reims e della nazionale. Ancora oggi è il detentore assoluto del maggior numero di gol in una singola edizione di un Mondiale: ben 13, in appena sei partite, a Svezia 1958. Impressionante anche lo ‘score’ complessivo con la nazionale: ben 30 gol in 21 partite. Dopo il ritiro, ad appena 29 anni per problemi fisici nel 1962,fu anche allenatore della nazionale, del Paris Saint-Germain, del Tolosa e della nazionale marocchina. Era stato anche il fondatore e il ...

L'attaccante del record eterno. Si è spento il francese Just Fontaine. Il calcio francese e quello mondiale piangono la scomparsa di Just Fontaine, morto a 89 anni. Nato in Marocco, l'attaccante stato tra i calciatori pi prolifici della storia dei Bleus, con i quali non si mai laureato campione del mondo ma che ha portato al terzo posto. Nato a Casablanca nell'agosto del 1933, fu il trascinatore assoluto dei Bleus al Mondiale del 1958 in Svezia.