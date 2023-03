E’ morto Just Fontaine, l’uomo che segnò 13 gol in un Mondiale (quello che tutti ricordano per Pelé) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Just Fontaine è morto a 89 anni, a Tolosa. Una leggenda del calcio Mondiale, famoso soprattutto per il record di gol segnati in una singola edizione di un Mondiale: in Svezia, nel 1958, ne fece tredici. tutti lo ricordano per Pelé, quel Mondiale. Da quel momento e per tutti i 65 anni a venire gli avrebbero chiesto se qualcun altro sarebbe stato in grado di battere quel record. Lui, una volta, stanco della domanda rispose con la consueta ironia: “Siamo nell’anno 4000 d.C. Gli archeologi scoprono una mummia. Si muove: l’uomo dentro è ancora vivo. È incredibile! Quando la mummia viene finalmente liberata, la prima cosa che chiede è: il record di gol in Coppa del Mondo di Just ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023)a 89 anni, a Tolosa. Una leggenda del calcio, famoso soprattutto per il record di gol segnati in una singola edizione di un: in Svezia, nel 1958, ne fece tredici.loper, quel. Da quel momento e peri 65 anni a venire gli avrebbero chiesto se qualcun altro sarebbe stato in grado di battere quel record. Lui, una volta, stanco della domanda rispose con la consueta ironia: “Siamo nell’anno 4000 d.C. Gli archeologi scoprono una mummia. Si muove:dentro è ancora vivo. È incredibile! Quando la mummia viene finalmente liberata, la prima cosa che chiede è: il record di gol in Coppa del Mondo di...

