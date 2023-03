E' morto Just Fontaine, il campione francese che segnò 13 gol in un solo mondiale (Di mercoledì 1 marzo 2023) È morto all'età di 89 anni Just Fontaine, che nel 1958 segnò ai Mondiali di Calcio 13 gol con la maglia della Francia, record per una fase finale della coppa del mondo. Lo si è appreso dai familiari. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 marzo 2023) Èall'età di 89 anni, che nel 1958ai Mondiali di Calcio 13 gol con la maglia della Francia, record per una fase finale della coppa del mondo. Lo si è appreso dai familiari. ...

