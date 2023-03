E' morto Just Fontaine, capocannoniere record ai Mondiali (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Francia e il mondo del calcio piangono la scomparsa di una leggenda. Just Fontaine, ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale, è morto nella notte all'età di 89 anni. Nato a Casablanca nell'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Francia e il mondo del calcio piangono la scomparsa di una leggenda., ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale, ènella notte all'età di 89 anni. Nato a Casablanca nell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : E’ morto Just Fontaine, capocannoniere record ai Mondiali - tackleduro : RT @pallonatefaccia: È morto poco fa Just #Fontaine, stella del calcio francese degli anni Cinquanta, noto soprattutto per il suo record di… - CorkScrew12 : RT @pallonatefaccia: È morto poco fa Just #Fontaine, stella del calcio francese degli anni Cinquanta, noto soprattutto per il suo record di… - 6StringsUmarell : RT @pallonatefaccia: È morto poco fa Just #Fontaine, stella del calcio francese degli anni Cinquanta, noto soprattutto per il suo record di… - lazio_e : RT @pallonatefaccia: È morto poco fa Just #Fontaine, stella del calcio francese degli anni Cinquanta, noto soprattutto per il suo record di… -

E' morto Just Fontaine, capocannoniere record ai Mondiali La Francia e il mondo del calcio piangono la scomparsa di una leggenda. Just Fontaine, ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale, è morto nella notte all'età di 89 anni. Nato a Casablanca nell'agosto del 1933, fu il trascinatore assoluto dei Bleus al Mondiale del ... Addio a Just Fontaine, miglior marcatore di sempre in un Mondiale La leggenda del calcio francese, protagonista nella Coppa del Mondo del 1958 con 13 gol, si è spento all'età di 89 ... Addio a Just Fontaine, recordman della nazionale francese AGI - Giornata di lutto per il mondo del calcio. È morto, all'età di 89 anni, Just Fontaine, ex attaccante di Nizza e Reims e della Francia. In nazionale vanta 21 presenze e 30 gol ed è proprio con la maglia dei 'bleus' che ha scritto la storia del ... La Francia e il mondo del calcio piangono la scomparsa di una leggenda.Fontaine, ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale, ènella notte all'età di 89 anni. Nato a Casablanca nell'agosto del 1933, fu il trascinatore assoluto dei Bleus al Mondiale del ...La leggenda del calcio francese, protagonista nella Coppa del Mondo del 1958 con 13 gol, si è spento all'età di 89 ...AGI - Giornata di lutto per il mondo del calcio. È, all'età di 89 anni,Fontaine, ex attaccante di Nizza e Reims e della Francia. In nazionale vanta 21 presenze e 30 gol ed è proprio con la maglia dei 'bleus' che ha scritto la storia del ... Calcio: morto Just Fontaine, capocannoniere Mondiali Agenzia ANSA E' morto Just Fontaine, capocannoniere record ai Mondiali Just Fontaine, ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale, è morto nella notte all'età di 89 anni. Nato a Casablanca nell'agosto del 1933, fu il trascinatore assoluto dei Bleus al Mondiale del ... Just Fontaine, morto a 89 anni l'attaccante del record di gol ai Mondiali Il mondo del calcio perde una delle sue leggende: all'età di 89 anni, infatti, si è spento Just Fontaine, ex bomber della nazionale francese. Fontaine, che in carriera ha giovato con USM… Leggi ... Just Fontaine, ex attaccante di Nizza, Reims e della Nazionale, è morto nella notte all'età di 89 anni. Nato a Casablanca nell'agosto del 1933, fu il trascinatore assoluto dei Bleus al Mondiale del ...Il mondo del calcio perde una delle sue leggende: all'età di 89 anni, infatti, si è spento Just Fontaine, ex bomber della nazionale francese. Fontaine, che in carriera ha giovato con USM… Leggi ...