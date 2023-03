“È morto”. Fan sconvolti per l’addio improvviso del famoso 39enne: “Davi allegria a tutti noi” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lutto nel mondo dei social: è morto il famoso TikToker Michele “Naspi” Rossiniello. L’uomo aveva appena 39 anni e le cause della morte non sono ancora chiare. Naspi, così era conosciuto dai suoi follower, lascia moglie e due figli. Tra l’altro, gli ultimi filmati dell’influencer sono stati pubblicati soltanto qualche ora prima del suo decesso. Michele, originario di Foggia, era seguito da 200.000 follower su Tik Tok e aveva 9,5 milioni di like complessivi. Parlava della sua vita di tutti i giorni a Foggia e tra una clip e l’altra raccontava le sue cose più private e non solo. Momenti di apprensione per tutte le persone che lo seguivano che non riescono a credere che sia morto. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando sui suoi profili e sui social in generale per ricordare la figura di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lutto nel mondo dei social: èilTikToker Michele “Naspi” Rossiniello. L’uomo aveva appena 39 anni e le cause della morte non sono ancora chiare. Naspi, così era conosciuto dai suoi follower, lascia moglie e due figli. Tra l’altro, gli ultimi filmati dell’influencer sono stati pubblicati soltanto qualche ora prima del suo decesso. Michele, originario di Foggia, era seguito da 200.000 follower su Tik Tok e aveva 9,5 milioni di like complessivi. Parlava della sua vita dii giorni a Foggia e tra una clip e l’altra raccontava le sue cose più private e non solo. Momenti di apprensione per tutte le persone che lo seguivano che non riescono a credere che sia. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando sui suoi profili e sui social in generale per ricordare la figura di ...

