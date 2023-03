È merito di Allegri se la Juve non si è sbriciolata come un grissino dopo Napoli e il -15 (Repubblica) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Su La Repubblica, Maurizio Crosetti tesse l’elogio di Massimiliano Allegri. E’ stato grazie all’allenatore bianconero se la Juventus non si è sbriciolata come un grissino dopo Napoli e dopo la prima sentenza della Corte federale. Crosetti commenta il derby vinto dalla Juventus sul Torino 4-2. “Quante cose dentro una partita sola, quanto fragore, quanto movimento, quanti gol, quanto coraggio e quanta libertà. Quanto derby nel derby. E quanta Juve: due volte in svantaggio, due volte risalita sull’orlo del pozzo e poi due volte via lassù, in decollo verticale e arrivederci”. E ancora: “La quaterna bianconera suggella un gran recupero psicofisico dopo le note vicende e un mirabile ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Su La, Maurizio Crosetti tesse l’elogio di Massimiliano. E’ stato grazie all’allenatore bianconero se lantus non si èunla prima sentenza della Corte federale. Crosetti commenta il derby vinto dallantus sul Torino 4-2. “Quante cose dentro una partita sola, quanto fragore, quanto movimento, quanti gol, quanto coraggio e quanta libertà. Quanto derby nel derby. E quanta: due volte in svantaggio, due volte risalita sull’orlo del pozzo e poi due volte via lassù, in decollo verticale e arrivederci”. E ancora: “La quaterna bianconera suggella un gran recupero psicofisicole note vicende e un mirabile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : È merito di #Allegri se la #Juve non si è sbriciolata come un grissino dopo Napoli e il -15 (Repubblica) “Persona… - VittorioSantor : RT @Marinellina10: Un #derbydellamole emozionante, vinto con merito. La cosa più bella è avere finalmente dei cambi pesanti in panchina, do… - leoninor : RT @LeonettiFrank: Allegri:' Sul campo sono 50 punti, dobbiamo migliorare senza dubbio ma abbiamo vinto con merito. Cambi? C'era bisogno di… - LLamcaj : RT @fede_91rf: Quando la #Juve non vince è colpa di #Allegri. Quando la Juve vince è merito dei fuoriclasse che ha in rosa. C’è del pressa… - emamarro : RT @LeonettiFrank: Allegri:' Sul campo sono 50 punti, dobbiamo migliorare senza dubbio ma abbiamo vinto con merito. Cambi? C'era bisogno di… -