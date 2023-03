È l’Harley Davidson più preziosa di sempre: la cifra pagata fa spavento (Di mercoledì 1 marzo 2023) Qual è il prezzo dell’Harley Davidson più costosa del mondo? Il modello è prezioso e la cifra è davvero esorbitante: ecco a quanto ammonta. Gli appassionati di motori e soprattutto di moto, conoscono bene le Harley Davidson, una delle case più amate e famose al mondo. Nata nel 1903 a Milwaukee, negli Stati Uniti, è diventata col tempo una vera e propria leggenda. Da oltre cento anni domina il mercato motociclistico e alcuni modelli più vintage e vecchi sono dei pezzi da collezione per i fan. Ecco perché il prezzo di molti di questi elementi arriva a toccare cifre da capogiro, che qualcuno ha speso per comprarle. Harley Davidson a prezzi da capogiro – Grantennistoscana.itÈ stato infatti proprio un collezionista a vendere la moto della nota casa più costosa al mondo, all’asta per una ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 1 marzo 2023) Qual è il prezzo delpiù costosa del mondo? Il modello è prezioso e laè davvero esorbitante: ecco a quanto ammonta. Gli appassionati di motori e soprattutto di moto, conoscono bene le Harley, una delle case più amate e famose al mondo. Nata nel 1903 a Milwaukee, negli Stati Uniti, è diventata col tempo una vera e propria leggenda. Da oltre cento anni domina il mercato motociclistico e alcuni modelli più vintage e vecchi sono dei pezzi da collezione per i fan. Ecco perché il prezzo di molti di questi elementi arriva a toccare cifre da capogiro, che qualcuno ha speso per comprarle. Harleya prezzi da capogiro – Grantennistoscana.itÈ stato infatti proprio un collezionista a vendere la moto della nota casa più costosa al mondo, all’asta per una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AutoAste : - AndreaIndiano : Non solo l’innovativa LiveWire: ogni mezzo del brand #HarleyDavidson sarà elettrico, ma il cambiamento non avverrà… - Daviderezz : @DAVIDPARENZO @InOndaLa7 @La7tv era con l Harley davidson? - RideDriveLive : Grande #festa per l'#anniversario Harley-Davidson: è ora di comprare i biglietti per l'evento #HarleyDavidson #HD… - AutoAste : -