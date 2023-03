Dubai: Sonego sfida Auger - Aliassime (live alle 13 in tv) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Avversario "tosto" per Lorenzo Sonego nel secondo turno del "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Avversario "tosto" per Lorenzonel secondo turno del "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si sta disputando sul cemento di, negli Emirati Arabi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Tennis : Chiuso il primo turno dell’Atp Dubai 500, tra le teste di serie esce solo Karen Khachanov, in due set con Botic van… - infoitsport : Sonego-Auger-Aliassime in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023 - infoitsport : Sonego-Aliassime, Atp 500 Dubai: dove vederla in diretta tv e in streaming - lascolomba : RT @WeAreTennisITA: SONNY PARTE BENE ?? ???? Una buona prova di Lorenzo Sonego all'esordio a Dubai, specialmente al servizio. Il torinese torn… - Deepnightpress : Pronostico Felix Auger-Aliassime vs Lorenzo Sonego ATP Dubai 01-03-23 #Sonego #ATPDubai #ATP #ATPTour #bettingtips… -