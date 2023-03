Dubai: Arnaldi non sfigura con Medvedev, fuori anche Passaro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giornata negativa per i due giovani azzurri in campo nel primo turno "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Giornata negativa per i due giovani azzurri in campo nel primo turno "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si sta disputando sul cemento di, negli ...

