Droni sulle citta' russe, abbattuti anche vicino a Mosca (Di mercoledì 1 marzo 2023) La guerra dei Droni, combattuta finora sul suolo ucraino, sconfina in Russia, colpita ieri in profondita' da una serie di attacchi ad infrastrutture energetiche, uno dei quali ha visto un velivolo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) La guerra dei, combattuta finora sul suolo ucraino, sconfina in Russia, colpita ieri in profondita' da una serie di attacchi ad infrastrutture energetiche, uno dei quali ha visto un velivolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Droni sulle città russe, esplosione in una raffineria. Un drone precipita a 100 km da Mosca. Oggetto non identifica… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Droni sulle città russe. Alta tensione in Moldavia, manifestanti filo-Mosca scendono in piazza e provano… - infoitestero : Ucraina: esplosioni in Crimea. Droni sulle città russe, alta tensione in Moldavia - julesbeton : RT @agambella: Sia le forze ucraine che quelle russe hanno intensificato gli attacchi con droni. Ieri sera sortita ucraina sulle regioni ru… - ItaliaStartUp_ : Ucraina: droni sulle città russe, blitz filorussi in Moldavia - Europa - Agenzia ANSA -