Droga e armi nascoste in un casolare, blitz tra il Vallo di Lauro e il Baianese (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn casolare nelle campagna tra il Vallo di Lauro e il Baianese usato per nascondere Droga, nello specifico panetti di hashish. Quelli scoperti a seguito di un vero e proprio blitz da parte degli agenti del Commissariato di Lauro di Nola agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Grazie ad un’attività investigativa, gli agenti sono giunti al casolare tra Taurano e Mugnano del Cardinale a caccia di armi e Droga. Al termine della perquisizione sono stati rinvenuti panetti di hashish per circa 300 grammi e delle munizioni. Gli agenti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro gr. 219 di hashish, gr. 45 di marijuana, strumenti idonei al taglio e alla pesatura dello stupefacente, nonché nr. 29 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnnelle campagna tra ildie ilusato per nascondere, nello specifico panetti di hashish. Quelli scoperti a seguito di un vero e proprioda parte degli agenti del Commissariato didi Nola agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Grazie ad un’attività investigativa, gli agenti sono giunti altra Taurano e Mugnano del Cardinale a caccia di. Al termine della perquisizione sono stati rinvenuti panetti di hashish per circa 300 grammi e delle munizioni. Gli agenti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro gr. 219 di hashish, gr. 45 di marijuana, strumenti idonei al taglio e alla pesatura dello stupefacente, nonché nr. 29 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Una tragedia. Ormai gli scafisti mettono in mare “barchini” sempre meno sicuri e malandati incassando, sulla pelle… - H24Montesacro : Nascondeva in garage armi e droga, arrestato 55enne in zona Bufalotta - - Lazio_TV : Il carico proveniva dalla Spagna. Sequestrate anche armi. - AndreaSevergnin : @ElGusty201 Non è certo da adesso, l'ucraina ècsempre stata un paese al primo posto, per traffico d'organi, traffic… - romatoday : Regina Coeli: cellulari, armi rudimentali e droga in carcere -