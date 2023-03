(Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - In principio, dice l'Atto Costitutivo, fu la Rivelazione. O, forse, fu quel post, correva il 21 dicembre dell'anno scorso, con il quale Beppeannunciava dal suo Blog che "oggi, alle ore 12 del giorno del Solstizio d'inverno, l'Elevato ha costituito la Chiesa dell'Altrove". E insomma, una confessione religiosaun. "L'atto costitutivo della Chiesa dell'Altrove è stato consegnato agli Altrovatar e sarà divulgato il primo giorno delle rivelazioni", scriveva allora il Garante M5s che alla Chiesa dell'Altrove ha fatto riferimento anche nel suo recentissimo ritorno a teatro. Ora l'Atto Costitutivo è stato reso noto sul web, su un sito che ha le profondità dello spazio comele e una A stilizzata che irradia onde come un'antenna. La 'genesi' dell'Altrove sta tra la metafora degli errori del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Dopo l’elezione di #Schlein il campo è ben definito: PD/5S su posizioni populiste radicali; FDI guida la destra; il… - SusannaCeccardi : Il PD riesce a perdere anche le primarie! ?? Dopo una campagna in cui i dirigenti avevano scommesso su Bonaccini, si… - marattin : È una bella giornata per la chiarezza del quadro politico. Dopo anni di ambiguità, il principale partito di csx ass… - quantunque1 : @PoliticaPerJedi La ragione è semplice Dopo M5S Lega FI avere un altro partito Populista e filo russo non è un bene… - Castellodannone : #Dopo il partito Grillo fonda la religione -

...la commissione elettorale ha dichiarato vincitore delle presidenziali il candidato deldi ... L'opposizione ha chiesto infatti un nuovo votoaver affermato che i ritardi nei risultati hanno ...... generazionegenerazione. Qualcuno in passato ha scritto che "The Dark Side Of The Moon" è il ... Ma è da qui che tutto è, i pionieri moderni non possono prescindere dai Pink Floyd, da ...Il governo della Moldova ha chiesto alla Corte Costituzionale di mettere fuori legge il... Secondo il governo,l'invasione dell'Ucraina la popolazione sarebbe ancora di più dalla parte ...

Il nuovo Partito democratico secondo Elly Schlein - Alessandro Calvi ... Internazionale

Alle 20, al "Palatagliate", si gioca il recupero della partita rinviata per un incidente stradale capitato alle sarde a gennaio.E’ un Luca D’Angelo raggiante quello che approda in sala stampa al Tardini di Parma dopo l’importantissima prestazione dei nerazzurri, che hanno messo in cascina il dodicesimo risultato utile in trasf ...