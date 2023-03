Dopo il Covid, gli esperti si preparano alla nuova pandemia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo il botta e risposta tra Cina e Stati Uniti sull’origine della pandemia da Covid-19, in cui le autorità americane hanno ammesso esplicitamente come il virus abbia avuto origine da un errore nel laboratorio di Wuhan; è intervenuto anche il capo dell’Fbi, Christopher Wray, affermando in una intervista a Fox News che il Bureau ritiene che il Covid-19 “molto probabilmente abbia avuto origine in un laboratorio controllato dal governo cinese“. “L’Fbi ha valutato da tempo che le origini della pandemia sono molto probabilmente un potenziale incidente di laboratorio”, ha poi concluso Wray, specificando come non si tratterebbe di un’origine in toto naturale, ma condensata anche da omissioni compiute dal regime comunista. Parole che hanno subito scatenato la reazione del Dragone. Attraverso la portavoce del ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 marzo 2023)il botta e risposta tra Cina e Stati Uniti sull’origine dellada-19, in cui le autorità americane hanno ammesso esplicitamente come il virus abbia avuto origine da un errore nel laboratorio di Wuhan; è intervenuto anche il capo dell’Fbi, Christopher Wray, affermando in una intervista a Fox News che il Bureau ritiene che il-19 “molto probabilmente abbia avuto origine in un laboratorio controllato dal governo cinese“. “L’Fbi ha valutato da tempo che le origini dellasono molto probabilmente un potenziale incidente di laboratorio”, ha poi concluso Wray, specificando come non si tratterebbe di un’origine in toto naturale, ma condensata anche da omissioni compiute dal regime comunista. Parole che hanno subito scatenato la reazione del Dragone. Attraverso la portavoce del ...

