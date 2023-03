(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Ritengo da sempre che leabbiano una grande forza autonoma che vada liberata dai milleche la ingabbiano ma anche daidi cui spesso le stesserimangono vittime. Non credono di potercela fare a competere con gli uomini e finiscono per competere tra loro stesse, convinte che ci sia un livello più basso nel quale relegare le proprie competenze. Ma se si crede in se stesse, e si lavora duro,si può raggiungere. Non ci sono limiti". Lo dice il premier Giorgiain un'intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 2 anni fa nasceva il #Governo Draghi e il #PD nominava 3 ministri uomini e lasciava a casa le #donne. I capigruppo… - serracchiani : Il Governo Meloni dovrebbe avere a cuore gli interessi delle donne e invece le prende in giro. La mia dichiarazione… - ultimora_pol : ? Naufragio Calabria, Giorgia #Meloni: 'Criminale mettere in mare una imbarcazione lunga appena 20 metri con ben 20… - Massimi43988642 : RT @vignettisti: Davvero un passaggio storico, con due donne alla guida sia del Governo che dell’opposizione Donne entrambe molto determin… - TV7Benevento : Donne: Meloni, 'superare ostacoli e tabù, ogni obiettivo raggiungibile' - -

... nuovo guaio per lavuole così rafforzare la sua comunicazione dopo aver portato a ... Ma ci sono stati altri esempi tra gli uomini e ledi questo esecutivo. Il ministro delle Imprese ...di Bruno Tucci Così da oggi Giorgiaed Elly Schlein combatteranno contro "l'uomo prepotente" che per anni ha impedito alleuna giusta scalata. Ma la guerra non sarà solo di genere, ben altri sono i problemi che dividono le ...... c'era una unica possibilità di tornare al potere ora saldamente nelle mani di Giorgiae del ... i diritti civili, il problema dei migranti, la parità di genere, la possibilità delledi ...

Schlein e Meloni, per la prima volta due donne a governo e opposizione: la sfida in vista delle elezioni europ ilmessaggero.it

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Ritengo da sempre che le donne abbiano una grande forza autonoma che vada ... Lo dice il premier Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia in ...Pochi giorni fa è stata la volta dei portavoce di Adolfo Urso, Gerardo Pelosi, e il capo di gabinetto della ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Casellati, Alfonso Celotto. Entrambi per “motivi pe ...