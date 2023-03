Dona un polmone a suo figlio e gli salva la vita: la storia ha commosso il web (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci sono storie che meritano di essere conosciute e di essere raccontate. Perché parlano di amore e di coraggio, di sentimenti e persone reali, di legami, quelli indissolubili ed eterni che esistono tra genitori e figli. Quella che vi raccontiamo oggi è proprio la storia di un padre e di un figlio, di un genitore che ha Donato un polmone al suo bambino per salvargli la vita. Il suo nome è Anduel, ha 35 anni ed è originario dell’Albania, e oggi si considera l’uomo più felice del mondo perché ha restituito la normalità a suo figlio “Sono felice, adesso lo vedo correre e giocare come gli altri bambini”, si legge su Corriere della Sera. Anduel e suo figlio hanno lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato eseguito l’intervento, e si ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ci sono storie che meritano di essere conosciute e di essere raccontate. Perché parlano di amore e di coraggio, di sentimenti e persone reali, di legami, quelli indissolubili ed eterni che esistono tra genitori e figli. Quella che vi raccontiamo oggi è proprio ladi un padre e di un, di un genitore che hato unal suo bambino perrgli la. Il suo nome è Anduel, ha 35 anni ed è originario dell’Albania, e oggi si considera l’uomo più felice del mondo perché ha restituito la normalità a suo“Sono felice, adesso lo vedo correre e giocare come gli altri bambini”, si legge su Corriere della Sera. Anduel e suohanno lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato eseguito l’intervento, e si ...

