Dominik Mysterio: "Prison Dom è ispirato a The Office" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da quando ha voltato le spalle al padre Rey Mysterio a Clash at the Castle, Dominik ha subito un'importante trasformazione del personaggio, soprattutto dopo essere arrestato in chiave storyline poco prima di Natale. Dopo aver trascorso un intero giorno in prigione, Dominik ha inventato il soprannome "Prison Dom", affermando di essere uscito dalla galera come un uomo diverso, il che ha suscitato grande attenzione da parte dei fan, che hanno apprezzato molto questa svolta nella sua gimmick. Dominik ha recentemente parlato delle origini del suo nuovo personaggio durante un'intervista su "Inside The Ropes", rivelando che il suo personaggio trae palesemente ispirazione da Prison Mike, una delle tante trasformazioni di Michael Scott, interpretato da Steve Carell, protagonista della ...

