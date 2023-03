Docenti scuole dell’infanzia non statali ed educatori, ecco l’aumento di 80 euro: dopo 4 anni arriva il rinnovo del contratto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è concluso positivamente il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all’infanzia e alle scuole dell’infanzia non statali, scaduto da ormai quattro anni. Lo annuncia in un comunicato stampa la FISM. La novità riguarda Docenti, educatori, impiegati amministrativi, ausiliari, ecc. – per la maggioranza donne – dipendenti delle circa novemila L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si è concluso positivamente ildelnazionale di lavoro del personale addetto ai servizi all’infanzia e allenon, scaduto da ormai quattro. Lo annuncia in un comunicato stampa la FISM. La novità riguarda, impiegati amministrativi, ausiliari, ecc. – per la maggioranza donne – dipendenti delle circa novemila L'articolo .

