Dl Sisma, ok dal Senato. Castelli, di grande rilievo per ricostruzione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Senato ha approvato il Decreto Sisma. "Dopo settimane di duro lavoro, portato avanti con l'impegno di tutti abbiamo approvato una norma di grande rilievo per la ricostruzione". Ad annunciarlo il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilha approvato il Decreto. "Dopo settimane di duro lavoro, portato avanti con l'impegno di tutti abbiamo approvato una norma diper la". Ad annunciarlo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roma : ?? #emergenzaterremoto in Turchia-Siria, prosegue la raccolta della #ProtezioneCivile capitolina di beni di prima ne… - JamesLucasIT : Ali Cakas, un volontario che stava aiutando i soccorritori dopo il sisma del 6 febbraio, intenerito dal comportamen… - colibrisurdo : RT @chruggeriTg2: ?????? estratto vivo a 21 giorni dal sisma - valentinonizzo : RT @Art_Bonus: #ConcorsoArtBonus2023 Gli enti rimasti in gara del Lazio ??Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma??… - VillaGiuliaRm : RT @Art_Bonus: #ConcorsoArtBonus2023 Gli enti rimasti in gara del Lazio ??Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma??… -